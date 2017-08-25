Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін поговорив з Радбезом про домовленості щодо Донбасу

П'ятниця, 25 серпня 2017, 18:09

Президент Росії Володимир Путін обговорив на нараді з постійними членами Ради Безпеки РФ домовленості лідерів країн "нормандського формату" за підсумками телефонної розмови, що відбулася 22 серпня.

Про це повідомляє в п'ятницю прес-служба Кремля.

"Обговорювалися питання, які порушувалися в ході міжнародних контактів президента, що відбулися останнім часом, а також порядок майбутніх міжнародних зустрічей глави Російської держави. Порушувалася також тема домовленостей лідерів країн нормандського формату за підсумками телефонної розмови, що відбулася 22 серпня", - йдеться в повідомленні.

У нараді взяли участь голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, голова Державної Думи В'ячеслав Володін, керівник Адміністрації президента Антон Вайно, секретар Ради Безпеки Микола Патрушев, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, міністр оборони Сергій Шойгу, міністр закордонних справ Сергій Лавров, директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін.

Як повідомлялося, 22 серпня відбулася телефонна розмова лідерів країн "нормандського формату": президента України Петра Порошенка, президента РФ Володимира Путіна, президента Франції Франсуа Олланда і канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Співрозмовники висловили підтримку режиму припинення вогню на Донбасі з нагоди початку навчального року.

Теми: ПутінДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Путін
Буданов пояснив, навіщо розповідає про своїх агентів в оточенні Путіна
Депутати РФ обіцяють Путіну пересісти на "Лади", "Волги" і "Москвичі"
Путін у 2023 році почав видавати рекордну кількість таємних указів
Останні новини
14:27
Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
Усі новини...
Реклама: