Путін поговорив з Радбезом про домовленості щодо Донбасу

Президент Росії Володимир Путін обговорив на нараді з постійними членами Ради Безпеки РФ домовленості лідерів країн "нормандського формату" за підсумками телефонної розмови, що відбулася 22 серпня.

Про це повідомляє в п'ятницю прес-служба Кремля.

"Обговорювалися питання, які порушувалися в ході міжнародних контактів президента, що відбулися останнім часом, а також порядок майбутніх міжнародних зустрічей глави Російської держави. Порушувалася також тема домовленостей лідерів країн нормандського формату за підсумками телефонної розмови, що відбулася 22 серпня", - йдеться в повідомленні.

У нараді взяли участь голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, голова Державної Думи В'ячеслав Володін, керівник Адміністрації президента Антон Вайно, секретар Ради Безпеки Микола Патрушев, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, міністр оборони Сергій Шойгу, міністр закордонних справ Сергій Лавров, директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін.

Як повідомлялося, 22 серпня відбулася телефонна розмова лідерів країн "нормандського формату": президента України Петра Порошенка, президента РФ Володимира Путіна, президента Франції Франсуа Олланда і канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Співрозмовники висловили підтримку режиму припинення вогню на Донбасі з нагоди початку навчального року.