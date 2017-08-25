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Путин поговорил с Совбезом о договоренностях по Донбассу

Пятница, 25 августа 2017, 18:09

Президент РФ Владимир Путин обсудил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности договоренности лидеров стран "нормандского формата" по итогам состоявшегося 22 августа телефонного разговора.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Обсуждались вопросы, которые затрагивались в ходе состоявшихся в последнее время международных контактов президента, а также повестка предстоящих международных встреч главы Российского государства. Затрагивалась также тема договорённостей лидеров стран нормандского формата по итогам состоявшегося 22 августа телефонного разговора", - говорится в сообщении.

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Как сообщалось, 22 августа прошел телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата": президента Украины Петра Порошенко, президента РФ Владимира Путина, президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Собеседники выразили поддержку режиму прекращения огня на Донбассе по случаю начала учебного года.

Темы: ПутинДонбасс
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