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Верховний суд Криму не закрив провадження з депортації активіста

П'ятниця, 25 серпня 2017, 22:44

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму відмовив у задоволенні апеляційної скарги про припинення виконавчого провадження з депортації активіста Недіма Халілова, депортованого 2016 року з півострова.

Про це 25 серпня Крим.Реаліі розповів адвокат Едем Семедляєв.

Як пояснив адвокат, самого Халілова до Криму не доставили, також не була забезпечена відеоконференція з кримським активістом.

"Ніякі доводи судом не були прийняті до уваги", - додав Семедляєв.

Халілов раніше звертався до Залізничного районного суду Криму, де його вимогу про припинення виконавчого провадження в депортації було відхилено.

Кримський активіст перебуває в спецприймальнику на території Росії.

Влітку 2016 року координатор організації "Рух опору кримських татар" Недім Халілов попросив Центральний суд Сімферополя визнати дії російської влади в Криму щодо кримських татар незаконними. Він вимагав надати кримськотатарській мові статус державної і вести судові засідання нею.

7 листопада 2016 року за рішенням суду Халілова вивезли з Криму в Краснодарський край РФ за нібито порушення міграційного законодавства, а через півтора місяці, 29 грудня, перевезли його до фільтраційного табору в Ростовській області Росії.

21 листопада 2016 року Халілов на знак протесту оголосив голодування, але 5 січня 2017 року у зв'язку з виснаженням після 45-денної відмови від їжі він припинив його.

Наприкінці червня поточного року стало відомо, що Халілова перевели до спецприйомника у Ставропольському краї РФ.

Сам Халілов стверджує, що не порушував міграційних правил: за словами активіста, він поїхав до Ташкента за радянським паспортом і побоювався, що за цим документом до Криму його вже не пропустять, тому оформив узбецький паспорт, – однак той документ діяв до 2009 року, і Халілов "автоматично вибув" з громадянства.

За словами активіста, у нього немає громадянства, тож і депортувати його не могли ні в Узбекистан, ні в іншу країну.

Теми: Кримкримські татари
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