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Верховный суд Крыма не закрыл производство по депортации активиста

Пятница, 25 августа 2017, 22:44

Подконтрольный России Верховный суд Крыма отказал в удовлетворении апелляционной жалобы о прекращении исполнительного производства по депортации активисту Недиму Халилову, депортированному в 2016 году с полуострова.

Об этом 25 августа Крым.Реалии рассказал адвокат Эдем Семедляев.

Как пояснил адвокат, самого Халилова в Крым не доставили, также не была обеспечена видеоконференция с крымским активистом.

"Никакие доводы судом не были приняты во внимание", – дополнил Семедляев.

Халилов ранее обращался в Железнодорожный районный суд Крыма, где его требование о прекращении исполнительного производства по депортации было отклонено.

Крымский активист на сегодняшний день находится в спецприемнике на территории России.

Летом 2016 года координатор организации "Движение сопротивления крымских татар" Недим Халилов попросил Центральный суд Симферополя признать действия российских властей в Крыму в отношении крымских татар незаконными. Он требовал предоставить крымскотатарскому языку статус государственного и вести судебные заседания на нем.

7 ноября 2016 года по решению суда Халилова вывезли из Крыма в Краснодарский край РФ за якобы нарушение миграционного законодательства, а через полтора месяца, 29 декабря, перевезли его в фильтрационный лагерь в Ростовской области России.

21 ноября 2016 года Халилов в знак протеста объявил голодовку, но 5 января 2017 года в связи с истощением после 45-дневного отказа от пищи он прекратил ее.

В конце июня текущего года стало известно, что Халилова перевели в спецприемник в Ставропольском крае РФ, отмечает.

Сам Халилов утверждает, что не нарушал миграционных правил: по словам активиста, он уехал в Ташкент по советскому паспорту и опасался, что по этому документу в Крым его уже не пропустят, поэтому оформил узбекский паспорт – однако тот документ действовал до 2009 года, и Халилов "автоматически выбыл" из гражданства.

По словам активиста, у него нет гражданства, потому и депортировать его не могли ни в Узбекистан, ни в другую страну.

Темы: Крымкрымские татары
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