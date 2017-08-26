РФ з 28 серпня на три дні перекриє Керченську протоку

Росія планує повністю перекрити судноплавство через Керченську протоку з 28 по 31 серпня 2017 року через будівництво моста.

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті підконтрольної Кремлю адміністрації морських портів Чорного моря, передають "Крим.Реалії".

"Заборонити з 00:00 місцевого часу 28 серпня до 00:00 місцевого часу 31 серпня плавання всіх кораблів і суден, за винятком кораблів і суден ВМФ, кораблів і судів федеральних органів безпеки, а також судів, що беруть участь в технологічному процесі будівництва об'єкта "Транспортний перехід через Керченську протоку" в забороненому районі в районі будівництва "Транспортного переходу через Керченську протоку" в акваторії Керченської протоки", - йдеться в документі.

Раніше повідомлялося, що Росія порушила Конвенцію ООН з морського права, перекривши Керченську протоку при будівництві моста на Кримський півострів.

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту через заборону Росією судноплавства через Керченську протоку.