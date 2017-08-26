РФ с 28 августа на три дня перекроет Керченский пролив

Россия планирует полностью перекрыть судоходство через Керченский пролив с 28 по 31 августа 2017 года из-за строительства моста.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте подконтрольной Кремлю администрации морских портов Черного моря, передают "Крым.Реалии".

"Запретить с 00:00 местного времени 28 августа до 00:00 местного времени 31 августа плавание всех кораблей и судов, за исключением кораблей и судов ВМФ, кораблей и судов федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в технологическом процессе строительства объекта "Транспортный переход через Керченский пролив" в запретном районе в районе строительства "Транспортного перехода через Керченский пролив" в акватории Керченского пролива", – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву, перекрыв Керченский пролив при строительстве моста на Крымский полуостров.

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста из-за запрета Россией судоходства через Керченский пролив.