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Марчук: Росія блокуватиме рішення про місію ООН на Донбасі

Субота, 26 серпня 2017, 13:49
Марчук: Росія блокуватиме рішення про місію ООН на Донбасі

Для введення миротворчої місії ООН на Донбас необхідна згода сторін, Росія навряд чи погодиться на це і буде блокувати голосування у Радбезі ООН.

Таку думку висловив представник України у підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук щодо перспективи введення на Донбас місії ООН.

За його словами, у даному питанні необхідно враховувати низку нюансів.

"Запрошення іноземних військових підрозділів зі зброєю на територію України можливе лише за згодою Верховної Ради. Країна, яка ініціює направлення такої місії, має дуже докладно аргументувати свою пропозицію. Для нашого випадку це буде не зовсім просто", - зазначив він.

"Якщо в аргументації ми вкажемо агресію Росії, це буде означати війну двох держав. Миротворці, як правило, в таких випадках участі не беруть. Якщо ми не вказуємо агресію Росії, значить у нас внутрішній громадянський конфлікт і тоді миротворці можуть брати участь", - пояснив Марчук.

Також він зазначив, що для введення місії ООН необхідна згода сторін.

"Для нас ОРДЛО не є стороною. Для нас стороною є Росія, як країна-агресор. Чи погодиться Росія бути стороною конфлікту та ще в рішенні ООН? Не думаю. Президент РФ Путін неодноразово висловлював позицію Росії з цього питання -"іхтамнєт", - пояснив Марчук.

Він припустив, що можливо з Росією є попередня домовленість про повне виведення своїх військ з території Донбасу.

"Тоді єдиною стороною для згоди на миротворчу місію є ОРДЛО. І тоді нам залишається домовлятися тільки з цією стороною конфлікту про миротворчу місію, офіційно визнаючи їх стороною, тобто побічно підтверджуючи таким чином, що це внутрішній громадянський конфлікт", - додав він.

Також, за його словами, голосування в Радбезі ООН, "найімовірніше, Росія заблокує, голосування Генасамблеєю ООН з такого питання є дуже проблематичним, не кажучи вже про чисельність Місії, бюджет та рівень її озброєності. Хоча можливо".

Як відомо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що має намір ініціювати введення миротворчої місії ООН на Донбас на сесії Генасамблеї ООН в США у вересні.

У червні 2015 року Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Закону "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України".   

Українська правда 

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Теми: ДонбасООНРосія
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