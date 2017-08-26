Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Марчук: Россия будет блокировать решение о миссии ООН на Донбассе

Суббота, 26 августа 2017, 13:49
Марчук: Россия будет блокировать решение о миссии ООН на Донбассе

Для введения миротворческой миссии ООН на Донбасс необходимо согласие сторон, Россия вряд ли согласится на это и будет блокировать голосование в Совбезе ООН.

Такое мнение высказал представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук относительно перспективы введения на Донбасс миссии ООН.

По его словам, в данном вопросе необходимо учитывать ряд нюансов.

"Приглашение иностранных воинских подразделений с оружием на территорию Украины  возможно только с согласия Верховной Рады. Страна, инициирующая направление такой Миссии, должна очень подробно аргументировать свое предложение. Для нашего случая это будет не совсем просто", - отметил он.

"Если в предложении мы укажем агрессию России, это будет означать войну двух государств. Миротворцы, как правило, в таких случаях не участвуют. Если мы не указываем агрессию России, значит у нас внутренний гражданский конфликт и тогда миротворцы могут учавствовать", -  пояснил Марчук. 

Также он отметил, что для введения миссии ООН необходимо согласие сторон.

"Для нас ОРДЛО не являются стороной. Для нас стороной является Россия, как страна агрессор. Согласится Россия быть стороной конфликта да еще в решении ООН? Не думаю. Президент РФ Путин неоднократно излагал позицию России по этому вопросу - "ихтамнет", - пояснил Марчук.

Он предположил, что возможно с Россией есть предварительная договоренность о полном выводе своих войск с территории Донбасса.

"Тогда единственной стороной для согласия на миротворческую миссию являются ОРДЛО. И тогда нам остается договариваться только с этой стороной конфликта о миротворческой миссии, официально признавая их стороной, т.е. косвенно подтверждая таким образом, что это внутренний гражданский конфликт", - добавил он.

Также, по его словам, голосование в Совбезе ООН "скорее всего Россия заблокирует,  голосование Генассамблеей ООН по такому вопросу очень проблематично, не говоря уже о численности Миссии, бюджете и уровне ее вооруженности. Хотя возможно".

Как известно, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен инициировать введение миротворческой миссии ООН на Донбасс на сессии Генассамблеи ООН в США в сентябре.

В июне 2015 года Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Закон "О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины".

Украинская правда 

Темы: ДонбассООНРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Донбасс
Краматорск – город свиданий, смерти и молочных коктейлей. Чем живет романтическая столица Украины под обстрелами С300
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Последние новости
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
Все новости...
Реклама: