Порошенко вважає, що РФ хотіла зірвати ратифікацію Угоди про асоціацію

Президент Петро Порошенко вважає, що Росія вплинула на результати референдуму щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС у Нідерландах 2016 року, який не підтримав затвердження Угоди.

Це випливає з його виступу на річних загальних зборах Світового конгресу українців у суботу в Києві.

"Навіть коли деякі політики всередині України втратили віру в те, що в нас буде безвіз, [і вважали,] що Угода про асоціацію, з вимогою підписати яку українці вийшли на революцію гідності, теж може бути не ратифікована, через дії Росії, в тому числі через референдум, який був організований в Нідерландах, я дуже дякую, що в високих кабінетах і в діалогах з громадськістю ми твердо відчували підтримку світового українства", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що зараз окремі політики всередині України та за її межами також не вірять, що країна отримає перспективу членства в ЄС і НАТО, і заявив, що Україна буде відповідати критеріям, необхідним для подання заявки на членство.

Як відомо, 6 квітня 2016 року у Нідерландах відбувся консультативний референдум, за результатами якого 61% відсоток виборців проголосували проти затвердження Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Президент Петро Порошенко тоді заявив, що референдум в Нідерландах був спрямований проти єдності Європи і європейських цінностей.

16 лютого 2017 року впливове американське видання The New York Times опублікувало розслідування, яке свідчить, що Росія за допомогою так званих агентів впливу активно втручалася у перебіг референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

11 липня Рада ЄС затвердила Угоду про асоціацію Україна-ЄС, таким чином Європейський Союз остаточно завершив ратифікацію Угоди.

Українська правда