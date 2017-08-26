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Порошенко считает, что РФ хотела сорвать ратификацию Соглашения об ассоциации

Суббота, 26 августа 2017, 18:09

Президент Петр Порошенко считает, что Россия повлияла на результаты референдума по ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в Нидерландах 2016 года, который не поддержал ратификацию Соглашения.

Это следует из его выступления на годовом общем собрании Всемирного конгресса украинцев в субботу в Киеве.

"Даже когда некоторые политики внутри Украины потеряли веру в то, что у нас будет безвиз [и считали,] что Соглашение об ассоциации, с требованием подписать которое украинцы вышли на революцию достоинства, тоже может быть не ратифицировано, из-за действий России, в том числе из-за референдума, который был организован в Нидерландах, я очень благодарен, что в высоких кабинетах и ​​в диалогах с общественностью мы твердо чувствовали поддержку мирового украинства", - сказал Порошенко.

Он отметил, что сейчас отдельные политики внутри Украины и за ее пределами также не верят, что страна получит перспективу членства в ЕС и НАТО, и заявил, что Украина будет отвечать критериям, необходимым для подачи заявки на членство.

Как известно, 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум, по результатам которого 61% процент избирателей проголосовали против утверждения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Президент Петр Порошенко тогда заявил, что референдум в Нидерландах был направлен против единства Европы и европейских ценностей.

16 февраля 2017 года влиятельное американское издание The New York Times опубликовало расследование, которое свидетельствует, что Россия с помощью так называемых агентов влияния активно вмешивалась в ход референдума по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

11 июля Совет ЕС утвердил Соглашение об ассоциации Украина-ЕС, таким образом Европейский Союз окончательно завершил ратификацию Соглашения.

Украинская правда

Темы: ЕСПорошенко
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