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Загинув голова тернопільської "Свободи", депутат Володимир Стаюра

Субота, 26 серпня 2017, 22:05
Володимир Стаюра

У суботу загинув депутат Тернопільської міськради, очільник Тернопільської міської організації ВО "Свобода" Володимир Стаюра.

Про це повідомила прес-служба тернопільської організації партії.

Разом з тим, місцеве видання "Файне місто Тернопіль" повідомляє, що Стаюра загинув у суботу вранці в Єгипті під час заняття з дайвінгу.

"Один із керівників тернопільської "Свободи" багато років мав хобі – заняття дайвінгом. За трагічним збігом обставин, загинув Володимир Іванович саме під час заняття з дайвінгу. При підйомі відбулась різка зміна тиску. Не виключено, що акваланг був несправним", - пише видання.

Володимир Стаюра першим піднімав український прапор над Тернопільською міською радою в 1990 році, активний учасник Революції гідності, "голос Майдану", керівник Штабу національного спротиву, учасник АТО, 93 ОМБр ЗСУ, заступник командира ОЗШР "Карпатська Січ".

За результатами місцевих виборів у 2015 році став депутатом Тернопільської міської ради.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТернопільСвобода
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