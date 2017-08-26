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Погиб глава тернопольской "Свободы", депутат Владимир Стаюра

Суббота, 26 августа 2017, 22:05
Владимир Стаюра

В субботу погиб депутат Тернопольского горсовета, глава Тернопольской городской организации ВО "Свобода" Владимир Стаюра.

Об этом сообщила пресс-служба тернопольской организации партии.

Вместе с тем, местное издание "Файне місто Тернопіль" сообщает, что Стаюра погиб в субботу утром в Египте во время занятия по дайвингу.

"Один из руководителей тернопольской "Свободы" много лет имел хобби - занятие дайвингом. По трагическому стечению обстоятельств, погиб Владимир Иванович во время занятия по дайвингу. При подъеме состоялась резкая смена давления. Не исключено, что акваланг был неисправным", - пишет издание.

Владимир Стаюра первым поднимал украинский флаг над Тернопольским городским советом в 1990 году, активный участник революции достоинства, "голос Майдана", руководитель штаба национального сопротивления, участник АТО, 93 ОМБр ВСУ, заместитель командира ОЗШР "Карпатская Сечь".

По результатам местных выборов в 2015 году стал депутатом Тернопольского городского совета.

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Темы: ТернопольСвобода
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