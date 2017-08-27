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Порошенко: український гімн знову лунатиме у нашому Донецьку

Неділя, 27 серпня 2017, 10:05

Президент Петро Порошенко запевнив, що Україна наполегливо бореться за повернення Донецька.

Про це йдеться в його привітанні до Дня міста.

"Ми про вас пам'ятаємо і наполегливо боремося за ваше повернення в Україну. Переконаний, український гімн знову лунатиме у нашому Донецьку!", - зазначив Порошенко.

Як повідомлялося, 24 серпня в центрі окупованого Донецька в автомобілі "Жигулі" голосно включили гімн України.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоДонецьк
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