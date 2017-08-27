Порошенко: украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке
Воскресенье, 27 августа 2017, 10:05
Президент Петр Порошенко заверил, что Украина настойчиво борется за возвращение Донецка.
Об этом говорится в его поздравлении ко Дню города.
"Мы о вас помним и настойчиво боремся за ваше возвращение в Украину. Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!", - отметил Порошенко.
Український Донецьк святкує сьогодні день народження. З днем міста, дорогі донеччани! pic.twitter.com/GDWXxYAh95— Петро Порошенко (@poroshenko) August 27, 2017
Ми про вас пам'ятаємо і наполегливо боремося за ваше повернення в Україну.— Петро Порошенко (@poroshenko) August 27, 2017
Переконаний, український гімн знову лунатиме у нашому Донецьку!
Как сообщалось, 24 августа в центре оккупированного Донецка в автомобиле "Жигули" громко включили гимн Украины.
Украинская правда