Фігурант справи "Хізб ут-Тахрір", засуджений в РФ на 15 років, звернувся до ООН

Незаконно засуджений в Росії кримчанин Руслан Зейтуллаєв звернувся у відкритому листі до Організації Об'єднаних Націй із закликом продовжити тиск на Москву з метою звільнення всіх українських політв'язнів та дотримання прав та свобод кримськотатарського народу.

Лист Зейтуллаєва, датований 27 липня, оприлюднило на своїй сторінців у Twitter'і постійне представництво України в ООН.

"Виходячи з того, що більше трьох років на території Криму ... коли фактично Кримський півострів опинився у правовому полі Російської Федерації та ім'ям Росії приймаються незаконні і неконституційні рішення ... у своєму зверненні прошу вас продовжувати чинити всебічний тиск на уряд Російської Федерації до повного звільнення всіх незаконно ув'язнених у в'язницях громадян України та дотримання прав і свобод кримськотатарського народу", - закликав Зейтуллаєв.

Він зазначив, що незаконні рішення в Криму ухвалюють у сфері "боротьби з екстремізмом та тероризмом, правил проведення мирних зібрань, визнання Меджліса кримських татар ектремістською організацією, порушення кримінальних справ та обшуків у журналістів, викрадення та переміщення на територію РФ громадян України".

Також Зейтуллаєв повідомив, що перебуваючи у СІЗО №1 м.Ростова-на-Дону, він оголошує безстрокове голодування.

Як відомо, 27 липня Верховний суд Росії розглянув апеляцію громадянина України Руслана Зейтуллаєва і залишив його за ґратами, збільшивши термін ув'язнення із 12 років до 15.

Північно-Кавказький окружний військовий суд 7 вересня 2016 року визнав Зейтуллаєва винним в "участі в терористичному співтоваристві" і засудив його до 7 років позбавлення волі.

Російська прокуратура оскаржила це рішення у Верховному Суді Росії, і справу знову направили до Північно-Кавказького окружного військового суду на перегляд. Слідчі органи наполягали на тому, щоб Зейтуллаєва визнали не учасником, а організатором терористичного співтовариства.

Відповідна стаття Кримінального кодексу України передбачає санкцію від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Суд засудив Зейтуллаєва до 12 років позбавлення волі, однак після розгляду апеляції збільшив термін.

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Верховний суд РФ заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих "терористичними".

МЗС України висловило категоричний протест та обурення у зв’язку з черговою хвилею політичних репресій та порушень прав людини з боку Кремля щодо громадян України.

Українська правда