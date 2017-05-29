Перед вбивством Вороненкова його водія викрадала ФСБ – вдова

Напередодні вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова його водія викрадали в Білорусі співробітники російської ФСБ.

Про це в інтерв'ю телеканалу ZIK, оприлюдненому 28 травня, розповіла вдова Вороненкова Марія Максакова.

"Їде наш водій напередодні, перетинає кордон Білорусі, доїжджає до Гомеля. Блокпост у Гомелі. Зупиняють цього водія, і туди викликають – гомельський блокпост викликає – нібито прикордонників, а насправді приїжджає два автобуси з ФСБшниками, нашого водія крадуть", – розповіла вона.

За словами Максакової цього водія конвоювали в Брянську область, де допитували протягом 12 годин, відібрали засоби зв'язку, не годували, не давали спати.

"Після цього мені будуть говорити, що наші російські спецслужби або ФСБ не мають ніякого відношення до всього того, що сталося?" – заявила вдова Вороненкова.

У той же час Максакова не вважає, що президент Росії Володимир Путін був у курсі підготовки вбивства Вороненкова.

Як відомо, Денис Вороненков переїхав із родиною із Росії до України й у грудні 2016 року отримав громадянство України. Він дав свідчення у справі проти екс-президента України Віктора Януковича про державну зраду.

У Росії Вороненкова оголосили у розшук, звинувачуючи в шахрайстві. Захист колишнього депутата Держдуми за 10 днів до його вбивства повідомив правоохоронним органам Росії його адресу в Києві.

23 березня 2017 року Вороненкова застрелили у центрі Києва біля готелю "Прем’єр Палас". Охоронець колишнього російського депутата, який також отримав поранення, встиг поранити нападника – і той згодом помер у лікарні.

За даними українських правоохоронців, Вороненкова застрелив 28-річний громадянин України Павло Паршов, який служив у Нацгвардії і виконував завдання російських спецслужб.

Українська влада попередньо підозрює руку Москви у вбивстві Вороненкова.

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