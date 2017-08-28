Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кримського прокурора-перебіжчика звинувачують у держзраді

Понеділок, 28 серпня 2017, 17:19

Прокуратурою Автономної Республіки Крим направлено до суду обвинувальний акт щодо колишнього прокурора, причетного до незаконного переслідування заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільми Умерова.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим.

Ймовірно йдеться про Олега Сардинова, який до недавнього часу брав участь у судовому процесі на Умеровим в якості держобвинувача.

"У ході розслідування кримінального провадження отримано беззаперечні докази, які підтверджують, що колишній прокурор відділу прокуратури Автономної Республіки Крим...надав представникам окупаційної влади допомогу у проведенні підривної діяльності проти України", – йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначають, що одним із порушень, за які судитимуть правоохоронця, є фальсифікації матеріалів справи стосовно Ільми Умерова.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Як відомо, справу проти Ільмі Умерова було порушено у травні 2016 року у анексованому Криму  за "заклики до розвалу РФ" в ефірі ATR.  Пізніше Умерова позбавили одного з ключових адвокатів - Миколи Полозова, перевівши його зі статусу захисника у статус свідка.

21 березня 2017 року у так званій прокуратурі Криму слідчий ФСБ вручив Умерову обвинувальний вирок у його справі, матеріали якої були направлені в суд Бахчисарая.

31 травня відбулося попереднє засідання суду, яке пройшло у закритому режимі.

28 червня у справі змінили прокурора.

Теми: Крим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Крим
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація
Останні новини
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: