Крымского прокурора-перебежчика обвиняют в госизмене

Прокуратурой Автономной Республики Крым направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего прокурора, причастного к незаконному преследованию заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

Об этом сообщает прокуратура АР Крым.

Вероятно речь идет об Олеге Сардиновом, который до недавнего времени участвовал в судебном процессе над Умеровым в качестве гособвинителя.

"В ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства, подтверждающие, что бывший прокурор отдела прокуратуры Автономной Республики Крым ... помогал представителям оккупационной власти в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что одним из нарушений, за которые будут судить правоохранителя, является фальсификация материалов дела в отношении Ильми Умерова.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Как известно, дело против Ильми Умерова было возбуждено в мае 2016 года в аннексированном Крыму за "призывы к развалу РФ" в эфире ATR. Умерова лишили одного из ключевых адвокатов - Николая Полозова, переведя его из статуса защитника в статус свидетеля.

21 марта в так называемой прокуратуре Крыма следователь ФСБ вручил Умерову обвинительное заключение по его делу, материалы которого были направлены в суд Бахчисарая.

31 мая состоялось предварительное заседание суда, которое прошло в закрытом режиме.

28 июня в деле изменили прокурора.