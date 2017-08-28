Консульство в РФ теж звернулося до правоохоронців щодо зниклого українця
Крім консульства України в Білорусі, українське консульство в Росії також звернулося до правоохоронних органів РФ щодо долі сина українського офіцера, який виїхав в Білорусь і зник.
Про це "Українській правді" повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.
"Консулам України в РФ і Білорусі дано доручення встановити у взаємодії з компетентними органами країн перебування місце знаходження громадянина України, тобто з'ясувати, чи не утримується він у спецзакладах попереднього тримання", - сказав Кирилич.
Він також повідомив, що консули звернулися до компетентних органів. "Але відповіді поки не одержали", - додав Кирилич.
Раніше колишній прикордонник Ігор Гриб, який займається створенням капеланської служби в силових органах, заявив, що спецслужби Росії викрали його сина Павла під час відвідин Білорусі.
За словами Гриба, ФСБ РФ виманила Павла до Гомеля, під виглядом зустрічі з дівчиною та провела затримання.
Батько дізнався, що Павло знаходиться в російському розшуку за ст. 205 КК РФ (терористичний акт), ініціатором є ФСБ РФ по Краснодарському краю м. Сочі.
Білоруські прикордонники заявили, що не мають жодної інформації про Павла Гриба.
Посольство України в Мінську направило ноту до МЗС Білорусі з метою з'ясувати місцезнаходження сина українського офіцера Павла Гриба.
Оксана Коваленко, УП