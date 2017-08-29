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Трамп відмовився назвати Росію загрозою безпеці

Вівторок, 29 серпня 2017, 06:59
Трамп відмовився назвати Росію загрозою безпеці

Президент США Дональд Трамп відмовився назвати Росію загрозою безпеці, сказавши замість цього, що він вважає загрозами багато країн.

Про це він заявив на спільному брифінгу з президентом Фінляндії Саулі Нійністьо після їх зустрічі у Вашингтоні, повідомляє The Hill.

Коли фінський репортер запитав, чи вважає він Росію загрозою безпеці, Трамп відповів: "Я вважаю багато країн загрозою безпеці, на жаль, якщо дивитися на те, що відбувається в світі сьогодні".

Пізніше Трамп також сказав, що було б добре, якби США мали кращі відносини з Росією, щоб забезпечити "мир у всьому світі".

"Сподіваюся, що у нас хороші відносини з Росією. Я говорю це голосно і ясно, я говорив це багато років. Думаю, це добре, якщо ми маємо перкрасні відносини, або, принаймні, хороші відносини з Росією", - сказав Трамп.

"Я вірю, що коли-небудь це станеться ... Я думаю, що це дуже добре для миру в усьому світі і інших речей", - додав він.

Як повідомлялося, на брифінгу після зустрічі з президентом Фінляндії Трамп запевнив, що Сполучені Штати захистять країни Балтії перед обличчям російських військово-морських навчань із Китаєм в Балтійському морі.

Теми: ТрампСШАРосія
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