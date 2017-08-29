Президент США Дональд Трамп відмовився назвати Росію загрозою безпеці, сказавши замість цього, що він вважає загрозами багато країн.

Про це він заявив на спільному брифінгу з президентом Фінляндії Саулі Нійністьо після їх зустрічі у Вашингтоні, повідомляє The Hill.

Коли фінський репортер запитав, чи вважає він Росію загрозою безпеці, Трамп відповів: "Я вважаю багато країн загрозою безпеці, на жаль, якщо дивитися на те, що відбувається в світі сьогодні".

Пізніше Трамп також сказав, що було б добре, якби США мали кращі відносини з Росією, щоб забезпечити "мир у всьому світі".

"Сподіваюся, що у нас хороші відносини з Росією. Я говорю це голосно і ясно, я говорив це багато років. Думаю, це добре, якщо ми маємо перкрасні відносини, або, принаймні, хороші відносини з Росією", - сказав Трамп.

"Я вірю, що коли-небудь це станеться ... Я думаю, що це дуже добре для миру в усьому світі і інших речей", - додав він.

Як повідомлялося, на брифінгу після зустрічі з президентом Фінляндії Трамп запевнив, що Сполучені Штати захистять країни Балтії перед обличчям російських військово-морських навчань із Китаєм в Балтійському морі.