Президент США Дональд Трамп отказался назвать Россию угрозой безопасности, сказав вместо этого, что он считает угрозами многие страны.

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Финляндии Саули Ниинисте после их встречи в Вашингтоне, сообщает The Hill.

Когда финский репортер спросил, считает ли он Россию угрозой безопасности, Трамп ответил: "Я считаю многие страны угрозой безопасности, к сожалению, если смотреть на то, что происходит в мире сегодня".

Позже Трамп также сказал, что было бы хорошо, если бы США имели лучшие отношения с Россией, чтобы обеспечить "мир во всем мире".

"Надеюсь, что у нас хорошие отношения с Россией. Я говорю это громко и ясно, я говорил это много лет. Думаю, это хорошо, если мы имеем прекрасные отношения, или, по крайней мере, хорошие отношения с Россией", - сказал Трамп.

"Я верю, что когда-нибудь это произойдет... Я думаю, что это очень хорошо для мира во всем мире и других вещей", - добавил он.

Как сообщалось, на брифинге после встречи с президентом Финляндии Трамп заверил, что Соединенные Штаты защитят страны Балтии перед лицом российских военно-морских учений с Китаем в Балтийском море.