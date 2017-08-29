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Трамп отказался назвать Россию угрозой безопасности

Вторник, 29 августа 2017, 06:59
Трамп отказался назвать Россию угрозой безопасности

Президент США Дональд Трамп отказался назвать Россию угрозой безопасности, сказав вместо этого, что он считает угрозами многие страны.

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Финляндии Саули Ниинисте после их  встречи в Вашингтоне, сообщает The Hill.

Когда финский репортер спросил, считает ли он Россию угрозой безопасности, Трамп ответил: "Я считаю многие страны угрозой безопасности, к сожалению, если смотреть на то, что происходит в мире сегодня".

Позже Трамп также сказал, что было бы хорошо, если бы США имели лучшие отношения с Россией, чтобы обеспечить "мир во всем мире".

"Надеюсь, что у нас хорошие отношения с Россией. Я говорю это громко и ясно, я говорил это много лет. Думаю, это хорошо, если мы имеем прекрасные отношения, или, по крайней мере, хорошие отношения с Россией", - сказал Трамп.

"Я верю, что когда-нибудь это произойдет... Я думаю, что это очень хорошо для мира во всем мире и других вещей", - добавил он.

Как сообщалось, на брифинге после встречи с президентом Финляндии Трамп заверил, что Соединенные Штаты защитят страны Балтии перед лицом российских военно-морских учений с Китаем в Балтийском море.

Темы: ТрампСШАРосcия
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