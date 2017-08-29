Японія і США домовилися про посилення тиску на КНДР

Японія і США домовилися збільшити тиск на Північну Корею після останнього запуску ракети, яка пролетіла над територією Японії.

Про це після телефооних переговорів з президентом США Дональдом Трампом розповів прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, пише Reuters.

Трамп також запевнив, що Сполучені Штати "на 100 відсотків з Японією" і проявив рішучу прихильність обороні Токіо, сказав Абе журналістам.

Як повідомлялося, Північна Корея здійснила запуск ракети, імовірно, Hwasong 12 в східному напрямку. Збройні сили Південної Кореї заявили, що ракета була запущена з району Сунан недалеко від північнокорейської столиці незадовго до 6 ранку (за місцевим часом) і пролетіла 2700 км, досягнувши висоти близько 550 км.

Ракета розпалася на три частини і впала в водах японського Хоккайдо. На території країни спрацювала урядова система оповіщення J-Alert, яка попередила людей про небезпеку.

У зв'язку з останнім запуском балістичної ракети у вівторок Рада безпеки ООН збереться на екстрене засідання.