Япония и США договорились увеличить давление на КНДР

Япония и США договорились увеличить давление на Северную Корею после последнего запуска ракеты, которая пролетела над территорией Японии.

Об этом после телефооных переговоров с президентом США Дональдом Трампом рассказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, пишет Reuters.

Трамп также заверил, что Соединенные Штаты "на 100 процентов с Японией" и проявил решительную приверженность обороне Токио, сказал Абэ журналистам.

Как сообщалось, Северная Корея осуществила запуск ракеты, предположительно, Hwasong 12 в восточном направлении. Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что ракета была запущена из района Сунан недалеко от северокорейской столицы незадолго до 6 утра (по местному времени) и пролетела 2700 км, достигнув высоты около 550 км.

Ракета распалась на три части и упала в водах японского Хоккайдо. На территории страны сработала правительственная система оповещения J-Alert, которая предупредила людей об опасности.

В связи с последним запуском баллистической ракеты во вторник Совет безопасности ООН соберется на экстренное заседание.