Україна ініціює перемовини, бо бойовики порушують тишу

Українська сторона ініціює проведення відеоконференції Тристоронньої контактної групи на 31 серпня.

Про це повідомила прес-секретар Леоніда Кучми, представника України в Тристоронній контактній групі Дарка Оліфер у Facebook.

"Скайп-зустріч ТКГ необхідна в зв'язку з тим, що з боку ОРДЛО не дотримується режим припинення вогню, а також з метою закликати представників ОРДЛО забезпечити безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї території Донбасу, включаючи українсько-російський кордон", - зазначила Оліфер.

Як повідомлялося, 28 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликали Росію та Україну докласти більше зусиль для повного припинення вогню на сході України.

Після цього президент України Петро Порошенко заявив, що доручив керівництву ЗСУ продовжувати дотримуватися оголошеного режиму тиші в зоні проведення АТО.

29 серпня прес-центр штабу АТО повідомив, що наприкінці минулої доби незаконні збройні формування продовжили поодинокі обстріли позицій сил АТО. Втрат серед українських захисників немає.