Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина инициирует переговоры, потому что боевики нарушают тишину

Вторник, 29 августа 2017, 17:39
Украина инициирует переговоры, потому что боевики нарушают тишину

Украинская сторона инициирует проведение видеоконференции Трехсторонней контактной группы на 31 августа.

Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Дарка Олифер у Facebook.

"Скайп-встреча ТКГ необходима в связи с тем, что со стороны ОРДЛО не соблюдается режим прекращения огня, а также с целью призвать представителей ОРДЛО обеспечить беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, включая украинско-российскую границу", - отметила Олифер.

Как сообщалось, 28 августа канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона призвали Россию и Украину приложить больше усилий для полного прекращения огня на востоке Украины.

После этого президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил руководству ВСУ продолжать придерживаться объявленного режима тишины в зоне проведения АТО.

29 августа пресс-центр штаба АТО сообщил, что в конце прошлых суток незаконные вооруженные формирования продолжили одиночные обстрелы позиций сил АТО. Потерь среди украинских защитников нет.

Темы: АТОДонбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
Все новости...
Реклама: