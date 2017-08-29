"Бонуси" держвиконавцям оплачують боржники – Петренко

Міністр юстиції Павло Петренко запевняє, що жодної копійки з державного бюджету на винагороди виконавцям не витрачається.



Про це він заявив в ефірі телеканалу "112" у вівторок.

Він заявив, що в останні роки в Україні був найнижчий показник з виконання судових рішень – всього реалізовувалось 5-8% суддівських рішень.

Тому, за словами міністр, в рамках реформування судової системи, було прийнято рішення про стимулювання виконавців.

"Після реформування судової системи в минулому році нами було прийнято кілька рішень, які нам рекомендували наші європейські колеги. В першу чергу необхідна була мотивація виконавців. Щоб вони не бігали і не ховали по кишенях хабарі. Тож було прийнято рішення виплачувати їм грошову винагороду", – заявив Петренко.

"Боржнику повідомляється, що він може добровільно виконати рішення суду. Якщо не буде сплачувати добровільно, тоді до суми боргу нараховується додатково ще 10%. 2% із цієї суми йде тому виконавцю, який виконав необхідні дії по стягненню боргу", – пояснив міністр юстиції.

Він додав, що якщо недобросовісний боржник ховається від виконавця, але той знайшов його майно та можливості для стягнення боргу, то він заслуговує на "премію".

"Це виключно винагорода за фактично виконану роботу", – запевнив Петренко.

Міністр зазначив, що за останні 9 місяців, після введення мотивації для виконавців, кількість виконаних судових рішень збільшилась в три рази, при цьому жодної копійки безпосередньо з державного бюджету на ці цілі не витрачалось. За словами Петренка, "премію" виконавцям по суті оплачували самі боржники.

Раніше "Українська правда" повідомляла, що лише за два місяці 2017 року вісім держвиконавців Міністерства юстиції України отримали винагороди більш ніж на 23 мільйони гривень.

Після цього Кабінет міністрів встановив обмеження у 200 прожиткових мінімумів або 308 тисяч гривень для винагород, що виплачуються державним виконавцям Міністерства юстиції.

Українська правда