"Бонусы" госисполнителям оплачивают должники – Петренко

Министр юстиции Павел Петренко уверяет, что ни копейки из государственного бюджета на вознаграждения исполнителям не расходуется.



Об этом он заявил в эфире телеканала "112" во вторник.



Он заявил, что в последние годы в Украине был самый низкий показатель по исполнению судебных решений – всего реализовывалось 5-8% судейских решений.



Поэтому, по словам министр, в рамках реформирования судебной системы, было принято решение о стимулировании исполнителей.



"После реформирования судебной системы в прошлом году нами было принято несколько решений, которые нам рекомендовали европейские коллеги. В первую очередь необходима была мотивация исполнителей. Чтобы они не бегали и не прятали по карманам взятки. Поэтому было принято решение выплачивать им денежное вознаграждение", – заявил Петренко.



"Должнику сообщается, что он может добровольно исполнить решение суда. Если не будет платить добровольно, тогда к сумме долга начисляется дополнительно еще 10%. 2% из этой суммы идет назад исполнителю, который выполнил необходимые действия по взысканию долга", – пояснил министр юстиции.



Он добавил, что если недобросовестный должник скрывается от исполнителя, но тот нашел его имущество и возможности для взыскания долга, то он заслуживает "премию".



"Это исключительно вознаграждение за фактически выполненную работу", – заверил Петренко.



Министр отметил, что за последние 9 месяцев, после введения мотивации для исполнителей, количество исполненных судебных решений увеличилось в три раза, при этом ни копейки непосредственно из государственного бюджета на эти цели не уходило. По словам Петренко, "премию" исполнителям по сути оплачивали сами должники.



Ранее "Украинская правда" сообщала, что всего за два месяца 2017 восемь госисполнителей Министерства юстиции Украины получили вознаграждения более чем на 23 миллиона гривен.



После этого Кабинет министров установил ограничения в 200 прожиточных минимумов или 308 тысяч гривен для вознаграждений, выплачиваемых государственным исполнителям Министерства юстиции.



Украинская правда