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Бойовики все ще стріляють біля населених пунктів – штаб АТО

Вівторок, 29 серпня 2017, 19:28

Упродовж вівторка обстановка у районі проведення антитерористичної операції залишалась відносно стабільною.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО 29 серпня.

За даними штабу, в цілому вздовж лінії розмежування зберігалась тиша, однак поблизу декількох населених пунктів все ще фіксувались поодинокі випадки відкриття вогню з боку незаконних збройних формувань.

Зокрема, у районі Авдіївської промзони бойовики декілька разів обстрілювали укріплення сил АТО з великокаліберних кулеметів та гранатомета.

Також на донецькому напрямку під вогнем зі стрілецької зброї опинились наші опорні пункти біля Зайцевого та шахти Бутівка.

На маріупольському напрямку великокаліберні кулемети противника працювали неподалік Лебединського і Широкиного.

А на луганському напрямку бандити двічі били із гранатометів та стрілецького озброєння по наших захисниках на околицях Кримського.

Загалом, з опівночі російсько-окупаційні угруповання 10 разів відкривали провокативний вогонь. Втрат серед українських військових немає.

Як повідомлялось, керівництво АТО заявляло про готовність української армії адекватно реагувати на усі наступальні дії російсько-окупаційних підрозділів та ворожі обстріли, які несуть загрозу нашим бійцям і цивільним мешканцям.

Українська правда

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Теми: АТО
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