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Боевики все еще стреляют возле населенных пунктов – штаб АТО

Вторник, 29 августа 2017, 19:28

В течение вторника обстановка в районе проведения антитеррористической операции оставалась относительно стабильной.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО 29 августа.

По данным штаба, в целом вдоль линии разграничения сохранялась тишина, однако вблизи нескольких населенных пунктов все еще фиксировались единичные случаи открытия огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

В частности, в районе Авдеевской промзоны боевики несколько раз обстреливали укрепления сил АТО из крупнокалиберных пулеметов и гранатомета.

Также на донецком направлении под огнем из стрелкового оружия оказались наши опорные пункты возле Зайцево и шахты Бутовка.

На мариупольском направлении крупнокалиберные пулеметы противника работали неподалеку Лебединского и Широкино.

А на луганском направлении бандиты дважды били из гранатометов и стрелкового вооружения по нашим защитникам в окрестностях Крымского.

В целом, с полуночи российско-оккупационные группировки 10 раз открывали провокационный огонь. Потерь среди украинских военных нет.

Как сообщалось, руководство АТО заявляло о готовности украинской армии адекватно реагировать на все наступательные действия российско-оккупационных войск и вражеские обстрелы, которые несут угрозу нашим бойцам и гражданским жителям.

Украинская правда

Темы: АТО
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