Боевики все еще стреляют возле населенных пунктов – штаб АТО

В течение вторника обстановка в районе проведения антитеррористической операции оставалась относительно стабильной.



Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО 29 августа.



По данным штаба, в целом вдоль линии разграничения сохранялась тишина, однако вблизи нескольких населенных пунктов все еще фиксировались единичные случаи открытия огня со стороны незаконных вооруженных формирований.



В частности, в районе Авдеевской промзоны боевики несколько раз обстреливали укрепления сил АТО из крупнокалиберных пулеметов и гранатомета.



Также на донецком направлении под огнем из стрелкового оружия оказались наши опорные пункты возле Зайцево и шахты Бутовка.



На мариупольском направлении крупнокалиберные пулеметы противника работали неподалеку Лебединского и Широкино.



А на луганском направлении бандиты дважды били из гранатометов и стрелкового вооружения по нашим защитникам в окрестностях Крымского.



В целом, с полуночи российско-оккупационные группировки 10 раз открывали провокационный огонь. Потерь среди украинских военных нет.



Как сообщалось, руководство АТО заявляло о готовности украинской армии адекватно реагировать на все наступательные действия российско-оккупационных войск и вражеские обстрелы, которые несут угрозу нашим бойцам и гражданским жителям.



Украинская правда