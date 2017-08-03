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Новий закон про КС набув чинності

Четвер, 3 серпня 2017, 10:06

Нова редакція закону "Про Конституційний Суд" набула чинності.

Напередодні його опублікувала офіційна газета парламенту "Голос України", передають "Українські новини".

Цей закон, ухвалений зі скандалом, передбачає зміну структури, повноважень КС, а також установлення процедури розгляду конституційної скарги.

Також впроваджується конкурсний порядок відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду.

Згідно із законом, КС буде діяти в складі 6 колегій, 2 сенатів і Великої палати.

Крім того, суд отримує право видавати забезпечувальні накази й зупиняти дію будь-якої законодавчої норми, конституційність якої оскаржується.

При цьому також впроваджується відповідальність за невиконання рішень КС.

Законом істотно підвищується зарплата суддів КС - до 75 прожиткових мінімумів (близько 120 тис. гривень).

Суддя КС у відставці буде одержувати довічне грошове утримування в розмірі 50% окладу - близько 60 тисяч гривень.

З метою надання експертної допомоги в конституційних процесах за конституційними скаргами у Конституційному Суді тимчасово, на термін до 1 січня 2020 року, впроваджується інститут спеціального радника, яким може бути компетентний у цьому питанні іноземець, але не громадянин Росії.

Забезпечення діяльності спеціального радника здійснюватиметься за рахунок міжнародної технічної допомоги або міжнародних організацій.

Ухвалити новий регламент і затвердити нову структуру КС повинен протягом 3 місяців до 3 листопада.

Як відомо, 11 квітня Верховна Рада відхилила законопроект № 5336-1 і відмовилася ухвалити нову редакцію закону "Про Конституційний Суд". Проте у червні в парламент був внесений новий законопроект № 6427-д з аналогічними законодавчими пропозиціями.

13 липня Верховна Рада ухвалила нову редакцію закону "Про Конституційний Суд", внісши туди правку про відкрите голосування за уповноваженого з прав людини.

Проти цієї поправки протестували активісти, вимагаючи таємного голосування за омбудсмена та нарікаючи на підміну пропозиції.

Президент Петро Порошенко, який попри заклики підписав закон про КС, запропонував вирішити питання з омбудсменом окремо.

"Українська правда" у Threads

Теми: КСзаконодавство
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