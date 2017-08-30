В "Артеку" заявляють про приїзд майже двох тисяч дітей-іноземців за 3 роки

Із 2014 року по теперішній час дитячий центр "Артек" в анексованому Криму прийняв 1812 іноземних громадян, до кінця 2017 ця цифра складе 2405 дітей із понад 60 країн.

Про це йдеться в коментарі прес-служби "Артека" на запит видання "Крим.Реалії".

Згідно із відповіддю, діти приїжджають до "Артеку" з країн СНД, Австрії, Аргентини, Бахрейну, Болгарії, Великої Британії, Німеччини, Данії, Ізраїлю, Іспанії, Італії, Канади, Катару, Китаю, Латвії, Литви, Мексики, Монголії, Нідерландів, ОАЕ , Польщі, Сербії, Словенії, Словаччини, США, Туреччини, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії, Швеції, Естонії, Південної Кореї й інших.

У дитячому центрі на окупованому РФ півострові пояснюють, що в дітей із іноземних держав є дві можливості відвідування "Артека".

"Перша можливість – стати переможцем міжнародних конкурсів, які проводять тематичні партнери дитячого центру... Друга можливість – придбати комерційну путівку", – зазначили в прес-службі.

Днями з'явилася інформація, що учні з Грузії вирушили до дитячого табору "Артек" в окупованому Криму для вивчення російської мови. Посол Грузії в Україні Гела Думбадзе пообіцяв надалі не допускати поїздок грузинських школярів до дитячого табору "Артек" на анексованому півострові.

Підконтрольний Кремлю уряд Криму передав у федеральну власність Росії майно найбільшого на півострові дитячого табору "Артек" у березні 2015 року.

У квітні 2016 року Оболонський суд Києва наклав арешт на майно дитячого табору "Артек", розташованого в анексованому Росією Криму.

Українське зовнішньополітичне відомство застерігає іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок до Криму.

Як відомо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії.

Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це "відновленням історичної справедливості".