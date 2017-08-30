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В "Артеке" заявляют о приезде почти двух тысяч детей-иностранцев за 3 года

Среда, 30 августа 2017, 08:25

С 2014 года по настоящее время детский центр "Артек" в аннексированном Крыму принял 1812 иностранных граждан, к концу 2017 года эта цифра составит 2405 детей из более чем 60 стран.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы "Артека" на запрос издания "Крым.Реалии".

Согласно ответу, дети приезжают в "Артек" из стран СНГ, Австрии, Аргентины, Бахрейна, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Испании, Италии, Канады, Катара, Китая, Латвии, Литвы, Мексики, Монголии, Нидерландов , ОАЭ, Польши, Сербии, Словении, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Южной Кореи и других стран.

В детском центре на оккупированном РФ полуострове объясняют, что у детей из иностранных государств есть две возможности посещения "Артека".

"Первая возможность – стать победителем международных конкурсов, которые проводят тематические партнеры детского центра... Второй путь – приобрести коммерческую путевку", – отметили в пресс-службе.

На днях появилась информация, что ученики из Грузии отправились в детский лагерь "Артек" в оккупированном Крыму для изучения русского языка. Посол Грузии в Украине Гела Думбадзе пообещал впредь не допускать поездок грузинских школьников в детский лагерь "Артек" на аннексированном полуострове.

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма передало в федеральную собственность России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря "Артек" в марте 2015 года.

В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество детского лагеря "Артек", расположенного в аннексированном Россией Крыму.

Украинское внешнеполитическое ведомство предостерегает иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Как известно, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.

Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Темы: Крым
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