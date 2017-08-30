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На Донбасі постійно перебувають 36 300 найманців РФ

Середа, 30 серпня 2017, 12:15

На Донбасі на ротаційній основі з озброєнням і технікою постійно знаходяться 36300 російських найманців, з яких 2900 – кадрові військові ЗС РФ.

Про це свідчать дані інфографіки, яку наводить 30 серпня Український кризовий медіа-центр.

Станом на липень 2017 року, зокрема на сході України присутні солдати 331 костромського парашутно-десантного полку, 20-ї окремої мотострілкової бригади (Волгоград) та 7-ї десантно-штурмової бригади з Новоросійська Краснодарського краю.

 
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Радник начальника Генштабу Віктора Муженка Любов Цибульська наголошує, що гібридність цієї війни полягає, окрім іншого, у тому що Росія створює нові військові підрозділи безпосередньо на території Донбасу.

"Це 1 і 2 армійські корпуси загальною штатною чисельністю 36,3 тис. осіб, які безпосередньо підпорядковані Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ. Органи управління цих корпусів повністю інтегровані в загальну систему управління Південного військового округу, є її елементами і створені за російськими стандартами", – пояснює Цибульська.

За її словами, це  фактично продовження Збройних Сил Російської Федерації, адже управляються вони російським командуванням і фінансуються з армійського бюджету РФ.

В ці корпуси Росія набирає російських та інших громадян-найманців та місцевих жителів.

"Основні командні посади у 1, 2 Корпусах ЦТВ обіймають кадрові офіцери ЗС РФ. У першому півріччі 2017 року здійснено ротацію командного складу корпусів. Зокрема для виконання завдань тільки до 1 АК прибули близько 500 вищих та старших офіцерів зі складу практично усіх військових округів ЗС РФ. У травні було завершено чергову ротацію офіцерського складу тактичної ланки (рота/батарея – батальйон/дивізіон)", – зазначає Цибульська.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначає, що ця інфографіка ілюструє масштаби лицемірства Росії, коли вона заперечує свою присутність на Сході України.

"Четвертий рік убиваючи українців, Москва посилає на смерть і власних громадян… Своїх загиблих у цій війні росіяни ховають у безіменних могилах, аби навіть мертві не могли нагадувати їм про злочини Кремля", – каже Климпуш-Цинцадзе, наголошуючи, що Росії доведеться відповідати за ці злочини.

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Також, згідно з даними Кризового медіа-центру, втрати Збройних сил України з початку проведення антитерористичної операції (станом на 31 липня 2017 року) становили 2309 військовослужбовців. Ще 8208 солдатів зазнали поранень.

У 2017 році з січня по серпень 142 бійців АТО загинули і 1001 отримав поранення.

Крім цього за 3 роки російської агресії на Донбасі загинуло понад 8 тисяч цивільних осіб.

 
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Як повідомлялося, з 2014 року Росія більш ніж у 10 разів збільшила кількість озброєння, яке поставила на тимчасово окупований Донбас.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасАТОРосіяармія
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