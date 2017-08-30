Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Агресія РФ: волонтери зібрали дані про участь приватних військових компаній

Середа, 30 серпня 2017, 13:22

Міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm оприлюднило звіт про участь російських приватних військових компаній, підконтрольних ФСБ, у військовій агресії Кремля на Донбасі і в Сирії.

Звіт створено на основі інформації, зібраної волонтерами з відкритих джерел, розповів на прес-конференції в середу в Києві заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наприклад, в російському виданні "Фонтанка" виходили статті про участь найманців із приватних російських військових компаній у бойових діях на території України і Сирії. Втрати цих компаній не вважаються як втрати військового контингенту, який напівофіційно знаходиться на території країни. Втрати цих компаній – це гарматне м'ясо, люди, які через безгрошів'я їдуть заробляти гроші шляхом участі в бойових діях", – розповів він.

За словами Золотухіна, волонтери мають намір передати всю зібрану інформацію в правоохоронні органи.

"Зараз йде робота над офіційними листами в СБУ і до Мін'юсту, де фахівці працюють над збором матеріалів для звернення до міжнародних судів", – розповів він.

В оприлюдненому на сайті спільноти звіті говориться, зокрема, про так звану "приватну компанію Вагнера", яка брала безпосередню участь під час окупації і анексії Російською Федерацією Криму в 2014 році.

"Вона являє собою закриту воєнізовану структуру, табір підготовки якій розташований в селищі Молькіно Краснодарського краю, на полігоні 10-ї бригади спеціального призначення Головного розвідувального управління ГШ ЗС РФ", – йдеться в звіті.

"З великою часткою ймовірності можна припустити, що тут реалізовано механізм створення добровільних загонів резервістів ГРУ ГШ Росії. Видання WSJ називає творцем і натхненником "ПВК Вагнера", наближеного до Путіна, бізнесмена Євгена Пригожина. Очолює "ПВК Вагнера" підполковник псковської бригади спецназу ГРУ Міноборони Росії Дмитро Уткін", - відзначають в InformNapalm.

У жовтні 2015 року про групу Вагнера написала "Фонтанка": з посиланням на анонімні джерела видання повідомило, що колишніх найманців з "Слов'янського корпусу" бачили на Донбасі в якості самостійного загону.

Про участь "групи Вагнера" ​​в боях на боці терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" наприкінці 2015 року писала і The Wall Street Journal ".

Згідно зі звітом, найманці цієї приватної військової компанії отримували бойові ордени та медалі, нагородні документи, підписані президентом РФ Володимиром Путіним.

Всього в звіті представлені результати волонтерського дослідження щодо 10-ти російських військових компаній.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Росія
Глава МЗС Туреччини поговорив з Лавровим про "зернову угоду"
Тепер про збиті ракети й руйнування заявили в Брянській області
У Варшаві проросійська демонстрація вимагала зупинити підтримку України
Останні новини
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
Усі новини...
Реклама: