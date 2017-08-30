Агресія РФ: волонтери зібрали дані про участь приватних військових компаній

Міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm оприлюднило звіт про участь російських приватних військових компаній, підконтрольних ФСБ, у військовій агресії Кремля на Донбасі і в Сирії.



Звіт створено на основі інформації, зібраної волонтерами з відкритих джерел, розповів на прес-конференції в середу в Києві заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін, передає "Інтерфакс-Україна".



"Наприклад, в російському виданні "Фонтанка" виходили статті про участь найманців із приватних російських військових компаній у бойових діях на території України і Сирії. Втрати цих компаній не вважаються як втрати військового контингенту, який напівофіційно знаходиться на території країни. Втрати цих компаній – це гарматне м'ясо, люди, які через безгрошів'я їдуть заробляти гроші шляхом участі в бойових діях", – розповів він.



За словами Золотухіна, волонтери мають намір передати всю зібрану інформацію в правоохоронні органи.



"Зараз йде робота над офіційними листами в СБУ і до Мін'юсту, де фахівці працюють над збором матеріалів для звернення до міжнародних судів", – розповів він.



В оприлюдненому на сайті спільноти звіті говориться, зокрема, про так звану "приватну компанію Вагнера", яка брала безпосередню участь під час окупації і анексії Російською Федерацією Криму в 2014 році.



"Вона являє собою закриту воєнізовану структуру, табір підготовки якій розташований в селищі Молькіно Краснодарського краю, на полігоні 10-ї бригади спеціального призначення Головного розвідувального управління ГШ ЗС РФ", – йдеться в звіті.



"З великою часткою ймовірності можна припустити, що тут реалізовано механізм створення добровільних загонів резервістів ГРУ ГШ Росії. Видання WSJ називає творцем і натхненником "ПВК Вагнера", наближеного до Путіна, бізнесмена Євгена Пригожина. Очолює "ПВК Вагнера" підполковник псковської бригади спецназу ГРУ Міноборони Росії Дмитро Уткін", - відзначають в InformNapalm.



У жовтні 2015 року про групу Вагнера написала "Фонтанка": з посиланням на анонімні джерела видання повідомило, що колишніх найманців з "Слов'янського корпусу" бачили на Донбасі в якості самостійного загону.



Про участь "групи Вагнера" ​​в боях на боці терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" наприкінці 2015 року писала і The Wall Street Journal ".



Згідно зі звітом, найманці цієї приватної військової компанії отримували бойові ордени та медалі, нагородні документи, підписані президентом РФ Володимиром Путіним.



Всього в звіті представлені результати волонтерського дослідження щодо 10-ти російських військових компаній.