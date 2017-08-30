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Агрессия РФ: волонтеры собрали данные об участии частных военных компаний

Среда, 30 августа 2017, 13:22

Международное разведывательное сообщество InformNapalm обнародовало отчет об участии российских частных военных компаний, подконтрольных ФСБ, в военной агрессии Кремля на Донбассе и в Сирии.

Отчет создан на основе информации, собираемой волонтерами из открытых источников, рассказал на пресс-конференции в среду в Киеве замминистра информационной политики Дмитрий Золотухин, передает "Интерфакс-Украина".

"Например, в российском издании "Фонтанка" выходили статьи об участии наемников из частных российских военных компаний в боевых действиях на территории Украины и Сирии. Потери этих компаний не считаются как потери военного контингента, который полуофициально находится на территории страны. Потери этих компаний – это пушечное мясо, люди, которые из-за безденежья едут зарабатывать деньги путем участия в боевых действиях", – рассказал он.

По словам Золотухина, волонтеры намерены передать всю собранную информацию в правоохранительные органы.

"Сейчас идет работа над официальными письмами в СБУ и в Минюст, где специалисты работают над сбором материалов для обращения в международные суды", – рассказал он.

В обнародованном на сайте сообщества отчете говорится, в частности, о так называемой "частной компании Вагнера", которая принимала непосредственное участие во время оккупации и аннексии Российской Федерацией Крыма в 2014 году.

"Она представляет собой закрытую военизированную структуру, лагерь подготовки которой расположен в поселке Молькино Краснодарского края, на полигоне 10-й бригады специального назначения Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ", – говорится в отчете.

"С большой долей вероятности можно предположить, что здесь реализован механизм создания добровольных отрядов резервистов ГРУ ГШ России. Издание WSJ называет создателем и вдохновителем "ЧВК Вагнера", приближенного к Путину, бизнесмена Евгения Пригожина. Возглавляет "ЧВК Вагнера" подполковник псковской бригады спецназа ГРУ Минобороны России Дмитрий Уткин", – отмечают в InformNapalm.

В октябре 2015 года о группе Вагнера написала "Фонтанка": со ссылкой на анонимные источники издание сообщило, что бывших наемников из "Славянского корпуса" видели на Донбассе в качестве самостоятельного отряда.

Об участии "группы Вагнера" в боях на стороне террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" в конце 2015 года писала и The Wall Street Journal".

Согласно отчету, наемники данной частной военной компании получали боевые ордена и медали, наградные документы, подписанные президентом РФ Владимиром Путиным.

Всего в отчете представлены результаты волонтерского исследования по 10-и российским военным компаниям.

Темы: Росcия
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