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Грицак доручив оприлюднити всі деталі розслідувань Демчини по газотрейдерам

Середа, 30 серпня 2017, 14:27

СБУ має намір створити робочу групу по розслідуванню випадків конфліктів між СБУ та бізнесом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Мустафа Найєм за результатами зустрічі з главою СБУ Василем Грицаком.

"Була відверта розмова без купюр. За результатами зустрічі домовилися на наступному тижні організувати першу зустріч бізнес-омбудсмена, представників бізнесу, членів парламенту та працівників профільних підрозділів СБУ, за результатами якої створити постійно діючу групу з відкритою порядком про конкретні випадки конфліктів між СБУ і бізнесом", - зазначив він.

"Глава служби обіцяв особисто бути присутнім на регулярних зустрічах і давати оперативну оцінку діям своїх підлеглих", - написав Найєм.

Також він додав, що глава служби доручив з'ясувати та оприлюднити всі деталі розслідувань, ініційованих щодо газотрейдерів Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, очолюваного Павлом Демчиною.

"Ми ж зі свого боку зберемо всі матеріали за фактами втручання СБУ в роботу бізнесу і передамо до військової прокуратури з вимогою провести розслідування щодо Павла Демчини і його підлеглих", - наголосив нардеп.

доповнюється...

Раніше депутат фракції "БПП" Сергій Лещенко заявив про тиск Служби безпеки України на трейдерів, за рахунок чого відбулася монополізація ринку скрапленого газу в Україні компанією Віктора Медведчука, кума Володимира Путна.

За словами Лещенка, через вимоги з боку СБУ накласти санкції на трейдерів зрідженого газу в кінці 2016 і на початку 2017 року призвели до того, що на три з половиною місяці було зупинено роботу цього бізнесу при невтручанні Антимонопольного комітету України та Міністерства економрозвитку.

Українська правда

Теми: газСБУ
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