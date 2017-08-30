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Грицак поручил обнародовать все детали расследований Демчины по газотрейдерам

Среда, 30 августа 2017, 14:27

СБУ намерена создать рабочую группу по расследованию случаев конфликтов между СБУ и бизнесом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Мустафа Найем по результатам встречи с главой СБУ Василием Грицаком.

"Был откровенный разговор без купюр. По результатам встречи договорились на следующей неделе организовать первую встречу бизнес-омбудсмена, представителей бизнеса, членов парламента и работников профильных подразделений СБУ, по результатам которой создать постоянно действующую группу с открытой повесткой о конкретных случаях конфликтов между СБУ и бизнесом", - отметил он.

"Глава службы обещал лично присутствовать на регулярных встречах и давать оперативную оценку действиям своих подчиненных", - написал Найем.

Также он добавил, что глава службы поручил выяснить и обнародовать все детали расследований, инициированных по газотрейдерам Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, возглавляемого Павлом Демчиной.

"Мы же со своей стороны соберем все материалы по фактам вмешательства СБУ в работу бизнеса и передадим в военную прокуратуру с требованием провести расследование в отношении Павла Демчины и его подчиненных", - подчеркнул нардеп.

Ранее депутат фракции "БПП" Сергей Лещенко заявил о давлении Службы безопасности Украины на трейдеров, за счет чего произошла монополизация рынка сжиженного газа в Украину компанией Виктора Медведчука, кума Владимира Путина.

По словам Лещенко, из-за требований со стороны СБУ наложить санкции на трейдеров сжиженного газа в конце 2016 и в начале 2017 привели к тому, что на три с половиной месяца была остановлена ​​работа этого бизнеса при невмешательстве Антимонопольного комитета Украины и Министерства экономразвития.

Украинская правда

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Темы: газСБУ
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