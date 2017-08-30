Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Заступнику мера Ірпеня видали браслет додому

Середа, 30 серпня 2017, 15:36

Шевченківський районний суд Києва 30 серпня призначив заступнику міського голови Ірпеня Дмитру Христюку домашній арешт та електронний браслет.

Про це повідомляє сайт "Громада Приірпіння".

За даними видання, прокуратура вимагала утримувати чиновника під вартою або призначити заставу у 18 мільйонів гривень. Свою позицію прокурор аргументував тим, що Христюк може переховуватися, бо двічі не з’являвся до правоохоронців на виклик.

Суд присудив домашній арешт на 60 діб та носіння електронного браслету до 29 жовтня.

Раніше повідомлялося, що заступнику Ірпінського міського голови Дмитру Христюку, якому раніше дорікнули за незадекларовану квартиру, вручили підозру.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що за підписами членів виконкому Ірпеня Дмитра Христюка та Лідії Михальченко мільйони з бюджету виділили ТОВ "Буденергосоюз", зареєстрованому у 2016 році на Віталія Дасюка, який помер ще у 2012 році.

Українська правда

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Останні новини
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
Усі новини...
Реклама: