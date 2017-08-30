Заместителю мэра Ирпеня выдали браслет на дом

Шевченковский районный суд Киева 30 августа назначил заместителю городского головы Ирпеня Дмитрию Христюку домашний арест и электронный браслет.

Об этом сообщает сайт "Громада Приирпенья".

По данным издания, прокуратура требовала содержать чиновника под стражей или назначить залог в 18 миллионов гривен. Свою позицию прокурор аргументировал тем, что Христюк может скрываться, потому что дважды не являлся на вызов правоохранителей.

Суд приговорил домашний арест на 60 суток и ношение электронного браслета до 29 октября.

Ранее сообщалось, что заместителю Ирпенского городского головы Дмитрию Христюку, которого ранее уличили в незадекларированной квартире, вручили подозрение.

Кроме того, СМИ сообщали, что за подписями членов исполкома Ирпеня Дмитрия Христюка и Лидии Михальченко миллионы из бюджета выделили ООО "Буденергосоюз", зарегистрированном в 2016 году на Виталия Дасюка, который умер еще в 2012 году.

Украинская правда