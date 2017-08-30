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Нацполіція перевіряє заяви про зникнення російської журналістки в Києві

Середа, 30 серпня 2017, 15:53

У Нацполіції перевіряють інформацію про нібито зникнення російської журналістки  Анни Курбатової в Києві.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"До Нацполіції ніхто не звертався від редакції щодо її зникнення, але оскільки ми моніторимо ЗМІ і виявили ці повідомлення, то Нацполіції реєструє в журналі єдиного обліку цю інфомарцію і починає першочергову перевірку", - зазначив Тракало.

Як відомо, Російські ЗМІ заявили про "викрадення" журналістки "Первого канала" Анни Курбатової в Києві.

В Службі безпеки України "Українській правді" наразі повідомили лише, що "все відбувається в рамках законодавства".

Оксана Коваленко, УП

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