Нацполіція перевіряє заяви про зникнення російської журналістки в Києві
Середа, 30 серпня 2017, 15:53
У Нацполіції перевіряють інформацію про нібито зникнення російської журналістки Анни Курбатової в Києві.
Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.
"До Нацполіції ніхто не звертався від редакції щодо її зникнення, але оскільки ми моніторимо ЗМІ і виявили ці повідомлення, то Нацполіції реєструє в журналі єдиного обліку цю інфомарцію і починає першочергову перевірку", - зазначив Тракало.
Як відомо, Російські ЗМІ заявили про "викрадення" журналістки "Первого канала" Анни Курбатової в Києві.
В Службі безпеки України "Українській правді" наразі повідомили лише, що "все відбувається в рамках законодавства".
Оксана Коваленко, УП