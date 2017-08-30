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Нацполиция проверяет заявления об исчезновении российской журналистки в Киеве

Среда, 30 августа 2017, 15:53

В Нацполиции проверяют информацию о якобы исчезновении российской журналистки Анны Курбатовой в Киеве.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"В Нацполицию никто не обращался от редакции о ее исчезновении", - сказал он.

"Но поскольку мы мониторим СМИ и обнаружили эти сообщения, то Нацполиция регистрирует в журнале единого учета эту информацию и начинает первоочередную проверку", - отметил Тракало.

Как известно, российские СМИ заявили о "похищении" журналистки "Первого канала" Анны Курбатовой в Киеве.

В Службе безопасности Украины "Украинской правде" пока сообщили лишь, что "все происходит в рамках законодательства".

Оксана Коваленко, УП

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