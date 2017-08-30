Нацполиция проверяет заявления об исчезновении российской журналистки в Киеве
Среда, 30 августа 2017, 15:53
В Нацполиции проверяют информацию о якобы исчезновении российской журналистки Анны Курбатовой в Киеве.
Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.
"В Нацполицию никто не обращался от редакции о ее исчезновении", - сказал он.
"Но поскольку мы мониторим СМИ и обнаружили эти сообщения, то Нацполиция регистрирует в журнале единого учета эту информацию и начинает первоочередную проверку", - отметил Тракало.
Как известно, российские СМИ заявили о "похищении" журналистки "Первого канала" Анны Курбатовой в Киеве.
В Службе безопасности Украины "Украинской правде" пока сообщили лишь, что "все происходит в рамках законодательства".
Оксана Коваленко, УП