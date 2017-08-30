ГПУ підозрює 3 поліцейських через смертельну перестрілку в Княжичах

Генпрокуратура повідомила про підозру 3 поліцейським, які організували та забечили застосування вогнепальної зброї у селі Княжичі Київської області.

Про це повідомила прес-служба ГПУ.

"Повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 (перевищення влади, яким спричинено тяжких наслідків, умисне вбивство двох і більше осіб та вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб та замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України трьом службовим особам Національної поліції України", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначають, що поліцейські 4 грудня 2016 року організували застосування вогнепальної зброї у селі Княжичі Київської області, внаслідок чого від кульових поранень загинули 4 співробітника поліції.

Як повідомлялося, у ніч на 4 грудня 2016 року в Княжичах внаслідок перестрілки загинули 5 правоохоронців.

У Нацполіції повідомили, що інцидент стався під час спецоперації оперативників столичного карного розшуку за підтримки спецпідрозділу КОРД із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області.

Між поліцією охорони та оперативною групою виникла перестрілка, під час якої загинули 5 осіб: 2 з поліції охорони, 2 оперативників та 1 спецпризначенець. У цей час троє підозрюваних, які готувалися до вчинення розбою, почувши стрілянину, почали втікати у бік Києва, де їх затримали працівники поліції. У них вилучили вогнепальну зброю.

Згодом водій держохорони, який залишився живим під час перестрілки в Княжичах 4 грудня, розповів журналістам про те, що сталося.

Олег Твердь, УП