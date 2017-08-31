Японія буде наполягати на посиленні санкцій щодо КНДР

Японія просить США запропонувати нові санкції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо Північної Кореї, які можуть вдарити по поставкам нафти та експорту текстилю.

Про це повідомляє Reuters.

Традиційно Сполучені Штати розробляють резолюці. про запровадження санкцій щодо Північної Кореї через її ядерні озброєння. Спочатку США ведуть переговори з Китаєм, союзником Пхеньяна, пізніше до розробки документа залучають інших 13 членів ради.

Але тепер посол Японії в ООН Коро Бешо заявив, що Токіо влаштує "сильна резолюція" щодо Північної Кореї.

"Ми точно обговоримо це питання з США", - сказав Бешо.

При цьому представник місії США в ООН повідомив, що США і Японія тісно обговорюють Північну Корею, але над новою резолюцією поки не працюють.

За словами дипломатів, новим санкціям, швидше за все, будуть протидіяти країни з правом вето - Китай і Росія, особливо з огляду на тещо, недавно відносно КНДР були запроваджені нові санкції.

Як відомо, в ніч на 29 серпня Північна Корея здійснила черговий запуск ракети. Збройні сили Південної Кореї заявили, що ракета була запущена з району Сунан недалеко від північнокорейської столиці. Вона пролетіла 2700 км, досягнувши висоти близько 550 км. Ракета пролетіла над Японією і впала в Тихому океані.

У зв'язку з цим Рада Безпеки ООН на екстреному засіданні засудила поведінку КНДР.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що останнє ракетне випробування було "прелюдією" до початку пуску ракет по американському острову Гуам в Тихому океані.

Нагадаємо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняла резолюцію, яка підсилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавляють Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який становить $ 3 млрд на рік.

Як повідомлялось, подальші санкції ООН проти КНДР можуть заборонити текстильний експорт Пхеньяну, скоротивши ще на третину доходи країни від експорту.