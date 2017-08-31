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Япония будет настаивать на усилении санкций в отношении КНДР

Четверг, 31 августа 2017, 07:10

Япония просит США предложить новые санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в отношении Северной Кореи, которые могут ударить по поставкам нефти и экспорту текстиля.

Об этом сообщает Reuters.

Традиционно Соединенные Штаты разрабатывают резолюции о введении санкций в отношении Северной Кореи из-за ее ядерных вооружений. Сначала США  ведут переговоры с Китаем, союзником Пхеньяна, позже к разработке документа привлекают остальных 13 членов совета.

Но теперь посол Японии в ООН Коро Бешо заявил, что Токио устроит  "сильная резолюция" в отношении Северной Кореи.

"Мы точно обсудим этот вопрос с США", - сказал Бешо.

При этом представитель миссии США в ООН сообщил, что  США и Япония тесно обсуждают Северную Корею, но над новой резолюцией пока не работают.

По словам дипломатов, новым санкциям, скорее всего, будет противодействовать страны с правом вето - Китай и Россия, особенно учитывая что, недавно в отношении КНДР были введены новые санкции.

Как известно, в ночь на 29 августа Северная Корея совершила очередной запуск ракеты. Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что ракета была запущена из района Сунан недалеко от северокорейской столицы. Она пролетела 2700 км, достигнув высоты около 550 км. Ракета пролетела над Японией и упала в Тихом океане.

В связи с этим Совет Безопасности ООН на экстренном заседании осудил поведение КНДР.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что последнее ракетное испытание было "прелюдией" к началу пуску ракет к американскому острову Гуам в Тихом океане.

Напомним, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишают Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $ 3 млрд в год.

Как сообщалось, дальнейшие санкции ООН против КНДР могут запретить текстильный экспорт Пхеньяна, сократив еще на треть доходы страны от экспорта.

Темы: Северная КореяЯпонияСШАООНсанкции
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