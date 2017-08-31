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Каналу "112 Україна" в 25-ий раз відмовили в переоформленні ліцензій

Четвер, 31 серпня 2017, 16:47

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення в черговий раз відмовила регіональним компаніям, які мовлять із емблемою "112 Україна", у переоформленні ліцензій у частині зміни програмної концепції мовлення.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі Нацради.

Йдеться про компанії "ТВ-Вибір", "Партнер-ТВ", "Новий формат", "Аріадна-ТВ", "Лідер-ТВ".

"Під час засідання Національна рада вже в двадцять п’ятий раз відмовила у переоформленні програмних концепцій," – розповіли у прес-службі.

У заявах, які подали до Національної ради ці компанії, їхні програмні концепції збігаються з концепціями мовлення супутникового телеканалу "112 Україна", і в разі їх переоформлення була б створена загальнонаціональна телевізійна мережа.

Це, на думку членів національного регулятора, суперечить умовам проведеного конкурсу на мовлення в регіональному мультиплексі.

"Причини відмови ті самі (що й в попередні рази – УП): у разі ухвалення таких змін був би створений ще один загальнонаціональний телеканал, тоді як вони виграли конкурс на регіональне мовлення", – пояснили в Нацраді.

У прес-службі також зазначили, що, як і в минулі рази, представники ліцензіатів не були присутні на засіданні Нацради.

Востаннє Нацрада відмовила "112 Україна" в аналогічному проханні 24 січня 2017 року.

Софія Лукашова для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: телебачення
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