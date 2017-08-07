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Вищий адмінсуд залишив рішення ВР про зняття недоторканності з Клюєва

Понеділок, 7 серпня 2017, 16:11
Вищий адмінсуд залишив рішення ВР про зняття недоторканності з Клюєва

Вищий адміністративний суд відмовився скасовувати рішення Верховної Ради про зняття недоторканності, надання згоди на затримання і арешт позафракційного депутата-втікача Сергія Клюєва.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають "Українські новини".

Клюєв просив суд визнати протиправними й скасувати постанови ВР від 28 січня 2016 року, а також зобов'язати парламент повернути колишньому генеральному прокуророві Віктору Шокіну відповідні подання.

На його думку, засідання комітету Ради з питань регламенту й організації роботи парламенту 22 грудня 2015 року відбулося з порушенням регламенту, бо на ньому не був присутнім генпрокурор.

Також він зазначив, що у рішенні комітету не було мотивувального висновку щодо визначення законності й обґрунтованості подання, а також законності одержання доказів.

Також Клюєв вказав, що подання стосовно нього розглянули з порушенням терміну - замість 7 днів розглядали через 36.

Окрім того, депутат-втікач заявив про факти неперсонального голосування.

Проте колегія суддів встановила, що Шокін під час розгляду подання у комітеті був у відпустці, а тому його обов’язки виконував його заступник Роман Говда.

Також суд установив, що під час розгляду подань не надходило звернень депутатів про факти неперсонального голосування.

Відтак суд вирішив не скасовувати рішення Верховної Ради.

Тепер постанову Вищого адмінсуду може переглянути Верховний Суд.

Як повідомлялося, у січні 2016 року Верховна Рада дала дозвіл на арешт Сергія Клюєва. Він проходить у кількох справах, у тому числі щодо махінацій із оформленням резиденції Януковича в Межигір'ї. У 2015 році він втік з України.

У травні 2017 року Інтерпол зняв з розшуку колишнього президента Віктора Януковича та його оточення, в тому числі і Сергія Клюєва.

Також стало відомо, що помічники екс-депутата Сергія Клюєва отримували зарплату після його втечі з України.

Теми: Клюєвсуд
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