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ЗМІ: У Кремлі хочуть зробити головним суперником Путіна жінку

П'ятниця, 1 вересня 2017, 06:02
ЗМІ: У Кремлі хочуть зробити головним суперником Путіна жінку

В адміністрації російського президента міркують над тим, щоб головним суперником Володимира Путіна на виборах стала жінка.

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на джерела в адміністрації Путіна і близьких до неї експертів.

Розглядається 5-7 кандидатур, серед яких три - зі "Справедливої ​​Росії": голова Соціал-демократичного союзу жінок Росії Наталія Велика, лідер Національного батьківського комітету Ірина Волинець і член центральної ради партії Ірина Петеляєва.

Також, за словами джерел, узгоджена кандидатура жінки, яка не перебуває ні в одній з партій. Ідеальним варіантом називають Ксенію Собчак.

Як пише газета, Велика повідомила, що розмови з нею про це не було і це малоймовірно. Петеляєва заявила, що офіційної пропозиції не було, але їй цікаво взяти участь. З Волинець зв'язатися не вдалося.

Жінки досі двічі були кандидатами в президенти РФ: в 2000 р. нинішня голова россйіского Центрвиборчкому Елла Памфілова ("Громадянська гідність") набрала 1,01% голосів, а в 2004 р. Ірина Хакамада (Союз правих сил) - 3,84 %.

Теми: РосіяПутінСобчаквибори
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