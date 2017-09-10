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Експерт: Уряд має припинити продавати акції держпідприємств

Неділя, 10 вересня 2017, 03:37

Продаж акцій компаній обтяжених боргами є шляхом до провалу приватизації.

Таку думку висловив президент американської оціночної компанії IRE, яка тривалий час працює в Україні, Пол Томас в інтерв'ю блогу UkeTube, пише Голос Америки.

"Компанії не можна продавати так само, як продаєш картоплю. Якщо продаються акції - і класичним прикладом є Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат - то вартість компанії дорівнює нулю. Так відбувається через те, що борги компанії значно перевищують будь-яку виручку та вартість її активів", - розповідає Томас.

"Коли купується компанія, купуються не лише активи, але і її боргові забов'язання. А коли на балансі мільярди гривень боргу і мільйони гривень активів, то за визначенням компанія коштує нуль, її акції коштують нуль", - пояснив експрет.

За його словами, це не означає, що здатність компанії генерувати прибуток, усі її активи нічого не варті. Але очевидно що цінні активи є частиною провальної структури. І якщо продавати провальну корпоративну структуру вона нічого не буде варта.

Експерт відзначив, що за таких умов ціна акцій підприємства буде низькою. У якості альтернативи він пропонує розбивати підприємство на "пакети активів сформовані з метою отримати максимальну вартість на основі здатності цих пакетів генерувати прибуток".

"Якщо продавати виключно активи, орієнтуючись на їх здатність генерувати прибуток, то компетентні компації, які займаються оцінкою, вже будуть здатні сформулювати власне ціну таких підприємств", - ділиться своєю позицією Томас.

Продаж акцій компаній обтяжених боргами натомість він називає шляхом до провалу приватизації.

"Це відбувається через те, що сам підхід до приватизації сформульовано у спосіб, який гарантує провал. Це необхідно змінити", - підкреслив Томас.

Теми: приватизація
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