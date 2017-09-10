Эксперт: Правительство должно прекратить продавать акции госпредприятий

Продажа акций компаний обремененных долгами является путем к провалу приватизации.

Такое мнение высказал президент американской оценочной компании IRE, которая долгое время работает в Украине, Пол Томас в интервью блогу UkeTube, пишет Голос Америки.

"Компании нельзя продавать так же, как продаешь картофель. Если продаются акции - и классическим примером является Запорожский производственный алюминиевый комбинат - то стоимость компании равна нулю. Так происходит из-за того, что долги компании значительно превышают любую выручку и стоимость ее активов" , - рассказывает Томас.

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"Когда покупается компания, покупаются не только активы, но и ее долговые обязательства. А когда на балансе миллиарды гривен долга и миллионы гривен активов, то по определению компания стоит ноль, ее акции стоят ноль", - пояснил экспрет.

По его словам, это не означает, что способность компании генерировать прибыль, все ее активы ничего не стоят. Но очевидно, что ценные активы являются частью провальной структуры. И если продавать провальную корпоративную структуру она ничего не будет стоить.

Эксперт отметил, что при таких условиях цена акций предприятия будет низкой. В качестве альтернативы он предлагает разбивать предприятие на "пакеты активов сформированные с целью получить максимальную стоимость на основе способности этих пакетов генерировать прибыль".

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"Если продавать исключительно активы, ориентируясь на их способность генерировать прибыль, то компетентные компации, которые занимаются оценкой, уже будут способны сформулировать собственно цену таких предприятий", - делится своей позицией Томас.

Продажу акций компаний обремененных долгами вместо этого он называет путем к провалу приватизации.

"Это происходит потому, что сам подход к приватизации сформулирован таким образом, что гарантирует провал. Это необходимо изменить", - подчеркнул Томас.