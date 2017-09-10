На "Краковці" застрягли 200 авто

На пункті пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею стоїть близько 200 автомобілів.

Про це повідомляє кореспондент Громадського.

"Люди стоять кілька годин, намагаючись перетнути кордон з сусідньою Польщею. Втім прикордонники нічого їм не пояснюють. Проїхати наразі автівки не можуть", — розповів кореспондент.

На запитання водіїв, чи будуть пропускати в неділю, працівники Держприкордонслужби кажуть, що "самі нічого не знають".

Як відомо, через цей пункт пропуску планує повернутись в Україну екс-президент Грузії, екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі.

Через це прикордонники радили 9-12 вересня не перетинати кордон з Польщею через пункт пропуску "Краківець", а обирати інші маршрути.